Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 17 | 15

Viabilità DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PISANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA TUSCOLANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A1 MILANO NAPOLI, ALTEZZA SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma SUD

Roma, si ribalta con l'auto: morta 35enne, grave la figlia di 15 anni Sul posto è intervenuto il VII Gruppo Appio della Polizia locale di Roma. In ausilio per la viabilità pattuglie del XIII Gruppo Aurelio e del I gruppo Trevi. Festa del 2 giugno ai Fori Imperiali, il piano viabilità Torna, dopo le restrizioni per il Covid - 19, la tradizionale cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica, proclamata con il referendum che nel 1946 abolì la monarchia. In occasione dell'... Roma Servizi per la Mobilità Sul posto è intervenuto il VII Gruppo Appio della Polizia locale di. In ausilio per lapattuglie del XIII Gruppo Aurelio e del I gruppo Trevi.Torna, dopo le restrizioni per il Covid - 19, la tradizionale cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica, proclamata con il referendum che nel 1946 abolì la monarchia. In occasione dell'... 2 giugno, Festa della Repubblica: il piano trasporti e viabilità