Via di Boccea, maxi scontro tra auto: una vittima e due feriti gravi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – Incidente mortale poco prima dell'1:00 di questa notte su Via di Boccea, in prossimità di Piazza Giureconsulti. Quattro in tutto i veicoli coinvolti dei quali 2 in marcia, uno in fermata e uno in sosta. Una Toyota Yaris, dalle prime ricostruzioni, avrebbe urtato una Ford Fiesta in marcia, quindi una Citroen in fermata temporanea, per poi ribaltarsi. La Citroen, invece, dopo l'urto è finita su di una Mercedes in sosta. La conducente della Toyota Yaris, una 35enne, poco dopo il trasporto all'Aurelia Hospital, è deceduta. A bordo era presente la figlia di anni 15, ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen sono stati portati presso l'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza ...

