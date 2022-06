Una Vita Anticipazioni, Puntate 6-10 Giugno 2022: Marcos vuole assassinare Soledad! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 6 al 10 Giugno 2022: Marcos scopre la verità su Soledad e la aggredisce, provando a toglierle la Vita. Anabel riesce a fermarlo in tempo… Ad Una Vita, i colpi di scena sono sempre moltissimi e, nel corso della settimana dal 6 al 10 Giugno 2022, ce ne saranno moltissimi. Alodia scoprirà di essere incinta e riceverà altre notizie molto spiacevoli, mentre si scoprirà finalmente l’identità dell’assassino di Felicia. Marcos, quindi, cercherà di togliere la Vita a Soledad. Anche i dubbi di Genoveva riceveranno una conferma direttamente da Natalia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 1 giugno 2022)Una, tramadal 6 al 10scopre la verità su Soledad e la aggredisce, provando a toglierle la. Anabel riesce a fermarlo in tempo… Ad Una, i colpi di scena sono sempre moltissimi e, nel corso della settimana dal 6 al 10, ce ne saranno moltissimi. Alodia scoprirà di essere incinta e riceverà altre notizie molto spiacevoli, mentre si scoprirà finalmente l’identità dell’assassino di Felicia., quindi, cercherà di togliere laa Soledad. Anche i dubbi di Genoveva riceveranno una conferma direttamente da Natalia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una ...

