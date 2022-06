Ultime Notizie – Cuneo, lanciavano mattoni contro auto in corsa: 3 arresti per tentato omicidio (Di mercoledì 1 giugno 2022) tentato omicidio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Sono le accuse a cui dovranno rispondere tre giovani cuneesi arrestati dai carabinieri, su richiesta della procura, perché ritenuti responsabili di aver lanciato lo scorso febbraio, di sera, quattro mattoni di terracotta contro altrettante auto in transito sulla strada provinciale tra Cuneo e Busca. I veicoli colpiti hanno riportato danni al parabrezza e alla carrozzeria e uno degli occupanti è stato ferito. L’attività investigativa, svolta anche con l’analisi di filmati di diversi sistemi di videosorveglianza, ha consentito di raccogliere a carico dei tre indagati, un 26enne di origini albanesi e due 21enni italiani, indizi sulla loro partecipazione al lancio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022)e atalla sicurezza dei trasporti. Sono le accuse a cui dovranno rispondere tre giovani cuneesi arrestati dai carabinieri, su richiesta della procura, perché ritenuti responsabili di aver lanciato lo scorso febbraio, di sera, quattrodi terracottaaltrettantein transito sulla strada provinciale trae Busca. I veicoli colpiti hanno riportato danni al parabrezza e alla carrozzeria e uno degli occupanti è stato ferito. L’attività investigativa, svolta anche con l’analisi di filmati di diversi sistemi di videosorveglianza, ha consentito di raccogliere a carico dei tre indagati, un 26enne di origini albanesi e due 21enni italiani, indizi sulla loro partecipazione al lancio ...

