Udienza generale: Papa Francesco invoca una riforma (Di mercoledì 1 giugno 2022) C'è una categoria di persone, più di altre vittime di ingiustizia e indifferenza. A loro Francesco ha dedicato l'ultima Udienza generale, menzionando un passo evangelico che restituisce dignità e speranza. Sono spesso oggetto, oltre che di abbandono, di truffe e di inganni. Persino i Salmi, quasi tre millenni fa, denunciavano tale malcostume e Papa Francesco ne L'articolo proviene da La Luce di Maria.

