Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo… - leoberthi : RT @Adnkronos: #Ucraina, von der Leyen: 'Dobbiamo assicurarci che #Putin fallisca e che la libertà prevalga. Questo è il nostro compito'. h… - Adnkronos : #Ucraina, von der Leyen: 'Dobbiamo assicurarci che #Putin fallisca e che la libertà prevalga. Questo è il nostro co… - palermomaniait : Guerra in Ucraina, von der Leyen: ''Dobbiamo assicurarci che Putin fallisca e che la libertà prevalga'' -… - ledicoladelsud : Ucraina, von der Leyen: “Nostro compito è far fallire Putin” -

RaiNews

... quando i 27 sono entrati nella Nuvola di palazzo Europa, la stessa presidente Ursulader Leyen ... L'sarà quella che sceglierà la pace che vuole perché una pace forzata non sarebbe ..., la diretta Ore 13.40 - 'Ieri sono state approvate delle dure sanzioni' sul petrolio, 'ora l'Ue deve liberarsi del gas russo'. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursulader ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 97 Secondo Ursula von del Leyen con queste nuove sanzioni Putin non potrà finanziare la guerra. E Macron non chiude a nuove misure, se necessarie. AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Secondo quanto riferisce ..."L'Europa è la garanzia dei nostri valori e delle nostre libertà. Noi crediamo nella democrazia, nell'uguaglianza, nella dignità di ogni singola persona. Nell'indipendenza della magistratura e nello s ...