Sonia Bruganelli in Rai dice una cosa che non avrebbe potuto: "Scusate, a Mediaset si può dire!" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sonia Bruganelli e Laura Freddi oggi pomeriggio sono state ospiti da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per quella che è stata a tutti gli effetti un'intervista di coppia mai concessa prima d'ora. Le due, ovviamente, hanno anche parlato di Paolo Bonolis, uomo che ha amato entrambe. "Pensa che secondo me – e qui lo dico e neanche lo nego – ma secondo me lei era la donna per lui, dico la verità. Ti giuro!". – Ha esordito Sonia Bruganelli – "Lei è sposata serenamente e tutto il resto, ma loro..". La frase è stata però interrotta da Laura Freddi che, visibilmente imbarazzata, ha replicato: "No dai, non dirle queste cose non è vero. Sai cosa? A quell'età ero una ragazzina non ero proprio una donna!". Una complicità che ha stupito Serena Bortone, che ha così chiesto: "Ma voi siete sempre state così

