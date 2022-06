Sei Sorelle che sanno il fatto loro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sei Sorelle - Mariona Tena e Alex Gadea Il Paradiso delle Signore ha acceso la vena rosa del pomeriggio di Rai 1 e, con il grande magazzino chiuso per ferie, nella fascia post prandiale dell’ammiraglia Rai sono arrivate Sei Sorelle che sembrano destinate a non far rimpiangere le famiglie Conti, Guarnieri e Amato. Le Silva, donne volitive e decise a non farsi mettere da parte nella società maschilista della Spagna del 1913, si sono fatte subito notare e con loro l’estate dei telespettatori si preannuncia tutt’altro che noiosa. Adela (Celia Freijeiro), Francisca (María Castro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Celia (Candela Serrat) ed Elisa (Carla Díaz) sono sei donne molto diverse tra loro che decidono di tenere nascosta la morte del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) per non perdere l’azienda ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sei- Mariona Tena e Alex Gadea Il Paradiso delle Signore ha acceso la vena rosa del pomeriggio di Rai 1 e, con il grande magazzino chiuso per ferie, nella fascia post prandiale dell’ammiraglia Rai sono arrivate Seiche sembrano destinate a non far rimpiangere le famiglie Conti, Guarnieri e Amato. Le Silva, donne volitive e decise a non farsi mettere da parte nella società maschilista della Spagna del 1913, si sono fatte subito notare e conl’estate dei telespettatori si preannuncia tutt’altro che noiosa. Adela (Celia Freijeiro), Francisca (María Castro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Celia (Candela Serrat) ed Elisa (Carla Díaz) sono sei donne molto diverse trache decidono di tenere nascosta la morte del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) per non perdere l’azienda ...

