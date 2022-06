Roma | è record di abbonamenti | sold out i Distinti e la Curva Sud

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’euforia dei tifosi dellacontinua dopo la vittoria in Conference League. A dimostrazione di ciò, i numeri daper gliin vista della prossima stagione. Sono già ben 26.500 glistaccati, conSud eSudout, almeno per il momento, perché alcuni posti eventualmente non confermati in prelazione, infatti, potrebbero tornare disponibili il 20 giugno, quando inizierà la fase 2 della campagna. Questo numero comunque va’ già a superare, e di molto, l’intero numero di abbonati dello scorso anno, che era stato di 21 mila. L’obiettivo della società è quello di superare i 30 mila. SportFace.

Roma-Mou: primo anno, primo successo. E per lo Special One è record di trofei Dopo aver vinto la Coppa delle Coppe come assistente nel Barcellona agli albori della sua carriera, infatti, lo Special ...(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Per qualche Einstein la nostra stagione è stata brutta, ma per me, che sono molto esigente con me stesso, dico che è stata semplicemente ...