Rincari, pagare e vivere con l'inflazione al 7% come nel 1986 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi ha più di cinquant'anni li ricorda bene quei giorni e in parte non può non richiamarli alla memoria oggi che certe assonanze con la guerra in Ucraina sembrano evidenti. Il 1986... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi ha più di cinquant'anni li ricorda bene quei giorni e in parte non può non richiamarli alla memoria oggi che certe assonanze con la guerra in Ucraina sembrano evidenti. Il...

Pubblicità

pedropaolo66 : @EnricoLetta La smetta di fare l'ipocrita con il culo degli italiani che devono pagare i rincari bollette,carburant… - Piero42395724 : RT @Felyorfelix: Poi l'Italia non pensa agli italiani?? Eh . ..? Ora poverino riuscirà finalmente a pagare tutte le utenze malgrado i rinca… - CanioA : RT @Felyorfelix: Poi l'Italia non pensa agli italiani?? Eh . ..? Ora poverino riuscirà finalmente a pagare tutte le utenze malgrado i rinca… - RenzoCianchetti : RT @Felyorfelix: Poi l'Italia non pensa agli italiani?? Eh . ..? Ora poverino riuscirà finalmente a pagare tutte le utenze malgrado i rinca… - reneelettra : RT @Felyorfelix: Poi l'Italia non pensa agli italiani?? Eh . ..? Ora poverino riuscirà finalmente a pagare tutte le utenze malgrado i rinca… -