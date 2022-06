“Può succedere di tutto”: lacrime in diretta da Barbara D’Urso | Un vero e proprio crollo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando si parla di Alessandra Mussolini viene facile pensare al suo carattere particolarmente esplosivo e alla sua esuberanza, specialmente durante i dibattiti con gli avversari politici. Eppure, anche la storica esponente della destra italiana ha un lato molto sensibile, che non è riuscita a celare durante l’ultima ospitata da Barbara D’Urso. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 era presente tra gli ospiti proprio Alessandra Mussolini, che ha un’amicizia di lungo corso con la celebre conduttrice. Partendo dalla questione riguardante le condizioni di salute e di vita delle persone che sono molto in là con gli anni, il discorso è finito su Marianna Pia Villani Scicolone, la madre di Alessandra Mussolini, nota semplicemente come Marianna Scicolone. L’ex membro del Parlamento Europeo ha voluto soffermarsi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando si parla di Alessandra Mussolini viene facile pensare al suo carattere particolarmente esplosivo e alla sua esuberanza, specialmente durante i dibattiti con gli avversari politici. Eppure, anche la storica esponente della destra italiana ha un lato molto sensibile, che non è riuscita a celare durante l’ultima ospitata da. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 era presente tra gli ospitiAlessandra Mussolini, che ha un’amicizia di lungo corso con la celebre conduttrice. Partendo dalla questione riguardante le condizioni di salute e di vita delle persone che sono molto in là con gli anni, il discorso è finito su Marianna Pia Villani Scicolone, la madre di Alessandra Mussolini, nota semplicemente come Marianna Scicolone. L’ex membro del Parlamento Europeo ha voluto soffermarsi ...

