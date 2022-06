Pnrr | lunedì confronto a Napoli con il ministro Di Maio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “. La grande opportunità per uno sviluppo sostenibile: giovani imprenditori e professionisti a”. È il tema al centro dell’incontro-dibattito, promosso dal consigliere comunale die componente della commissione Attività produttive, Gennaro Demetrio Paipais, in programmaprossimo, 6 giugno, a, nel Maschio Angioino (inzio ore 9.30), al quale parteciperanno, tra gli altri, ildegli Esteri Luigi Died il Sindaco Gaetano Manfredi. “La mission delha un impatto significativo sul sistema delle politiche urbane, – sottolinea Paipais – ed é per questo che, per proiettarci ad una città sostenibile, inclusiva e partecipata, ho ritenuto indispensabile favorire ...