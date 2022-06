“Perché proprio tu?”. Città sotto choc per la morte di Andrea, aveva 33 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Andrea Caldana muore a 33 anni stroncato da un tumore. Lutto a Bassano del Grappa. “Caldino”, come lo chiamavano gli amici non ce l’ha fatta, dopo un lungo periodo di lotta contro la malattia, alla fine si è dovuto arrendere. Solare, molto simpatico, Andrea Caldana negli ultimi anni si era trasferito con la moglie Alessia, fisioterapista molto conosciuta e stimata, nel Veronese per dedicarsi alla campagna, l’ambiente che gli piaceva di più. Esperto progettista di layout ambientali e di giardini, Andrea si è spento mercoledì 1 giugno, alle 15.30 nella parrocchiale di San Giuseppe di Cassola, partendo dall’abitazione in via Monte Spinoncia a Bassano. Poi il 33enne verrà tumulato nel cimitero di Angarano. La notizia della sua morte si è immediatamente diffusa in tutta la zona ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)Caldana muore a 33stroncato da un tumore. Lutto a Bassano del Grappa. “Caldino”, come lo chiamavano gli amici non ce l’ha fatta, dopo un lungo periodo di lotta contro la malattia, alla fine si è dovuto arrendere. Solare, molto simpatico,Caldana negli ultimisi era trasferito con la moglie Alessia, fisioterapista molto conosciuta e stimata, nel Veronese per dedicarsi alla campagna, l’ambiente che gli piaceva di più. Esperto progettista di layout ambientali e di giardini,si è spento mercoledì 1 giugno, alle 15.30 nella parrocchiale di San Giuseppe di Cassola, partendo dall’abitazione in via Monte Spinoncia a Bassano. Poi il 33enne verrà tumulato nel cimitero di Angarano. La notizia della suasi è immediatamente diffusa in tutta la zona ...

