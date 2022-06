Napoli | sorelle sfregiate con l’acido | si è costituita la zia

Pubblicità

Ha 22 anni ed è la zia delle duesfregiate con l' acido ala donna sulla quale si è concentrata l'attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di. La donna si è recata in Questura per ...Svolta nelle indagini sulle duedi 24 e 17 anni, ustionate con l'acido anel rione Sanità la notte tra domenica e lunedì da un gruppo di persone, tra cui tre ragazze, che erano entrate in azione in sella a tre scooter ...Napoli. C'è una sorta di "faida familiare" dietro il violento episodio delle due sorelle del rione sanità sfregiate con l'acido.La donna, 20 anni, si è costituita in Questura e ha ammesso le sue responsabilità. E' accusata di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso" e ora rischia fino a 14 ...