Napoli | sfregiate con acido | accusata 20enne irreperibile subito dopo il raid

Advertising

fattoquotidiano : Hanno 24 e 17 anni. Sono sorelle e sono state ustionate con l’acido a Napoli - Agenzia_Ansa : Ha 22 anni ed è la zia delle due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli la donna sulla quale si è concentrata l'att… - repubblica : Napoli, le sorelle sfregiate con l’acido si costituisce la zia: “Sono stata io” Contrasti familiari dietro il raid… - severino_nappi : È #Napoli o Kabul? Quanto accaduto a due giovani sorelle, sfregiate con l’acido, è la rappresentazione drammatica d… - nuova_venezia : Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, scomparsa la zia indagata: le sue dichiarazioni in contrasto con gli indizi -

Ha 22 anni ed è la zia delle due sorellecon l'acido ala donna sulla quale si è concentrata l'attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di. La donna si è recata in Questura per dichiarare di ...Sorelle: chi è l'autrice principale del gesto spregevole Una donna è rea confessa del gesto criminale avvenuto anella notte di domenica scorsa e che ha comportato gravi ...Ferimento di due sorelle, a colpi di acido, mentre rincasavano domenica notte nei pressi di corso Amedeo di Savoia. Ieri in Questura si è presentata una donna, è una zia della due ragazze. Si chiama F ...Personale della squadra mobile di Napoli e del commissariato San Carlo Arena nel pomeriggio di ieri 31 maggio ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla ...