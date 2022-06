Mancini | “Italia ripescata? È già successo con la Danimarca”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il commissario tecnico della Nazionalena di calcio Robertoparla della sfida-Argentina finalissima che si gioca a Wembley, tra i campioni d’Europa e del Sudamerica. “E’ una bella coppa, tra due squadre che hanno vinto due trofei continentali e sono grandi nazionali. Meritano le 90mila persone che saranno allo stadio e noi cercheremo di onorarla” dicein una intervista esclusiva a Rai Sport. Poi aggiunge: “Sarà una partita aperta con una squadra straordinaria, loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme con Maradona. Noi dobbiamo cercare di fare bene – ha proseguito -. Certo siamo alla fine di una stagione faticosa, nessuno potrà essere al 100% come un anno fa. Comunque c’è in ballo un bel trofeo e proveremo a vincerlo“. Come riportato dall’Ansa, ...

Formazioni ufficiali di Italia-Argentina (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Zaniolo, Belotti, Raspadori.