“Ma è una notizia bellissima”. Drusilla Foer, finalmente la decisione ufficiale della Rai (Di mercoledì 1 giugno 2022) Drusilla Foer verso un nuovo programma. Dopo essere stata una protagonista assoluta nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus, l’attrice e regista è pronta anche nelle vesti di conduttrice. Un vero e proprio exploit nella sua vita professionale, tutto meritato tenuto conto che durante la kermesse musicale più importante in Italia ha ricevuto solamente elogi non solo dalla critica, ma anche da milioni di telespettatori che hanno seguito il Festival vinto da Blanco e Mahmood. Su Drusilla Foer erano uscite altre voci legate ad un nuovo programma alcuni mesi fa. La Rai aveva pensato a Drusilla Foer per affiancare Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show ‘green’ prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)verso un nuovo programma. Dopo essere stata una protagonista assoluta nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus, l’attrice e regista è pronta anche nelle vesti di conduttrice. Un vero e proprio exploit nella sua vita professionale, tutto meritato tenuto conto che durante la kermesse musicale più importante in Italia ha ricevuto solamente elogi non solo dalla critica, ma anche da milioni di telespettatori che hanno seguito il Festival vinto da Blanco e Mahmood. Suerano uscite altre voci legate ad un nuovo programma alcuni mesi fa. La Rai aveva pensato aper affiancare Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show ‘green’ prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile. ...

Advertising

AlexBazzaro : La notizia principale è che i 5stelle abbiano ancora un Consigliere Comunale visti i risultati delle amministrative… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #Chiellini: “La Nazionale è il sogno di tutti i bambini e non avrei mai potuto immaginare di fare… - AAlciato : Il 9 e 10 giugno, in Sardegna, al torneo giovanile di calcio Manlio Selis, giocherà una squadra formata da bambini… - elisacm_ : @lisa__lisah finalmente una bella notizia - zazoomblog : Hackerare un satellite è più facile di quanto si creda. E non è una buona notizia - #Hackerare #satellite #facile… -