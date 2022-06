Luni Calcio e Sampdoria insieme nel cammino del settore giovanile - Cronaca - lanazione.it

Advertising

Luni Calcio e Sampdoria insieme nel cammino del settore giovanile Luni (La Spezia) 1 giugno 2022 - La bandiera della Sampdoria sventolerà all'impianto sportivo "Lino Parodi" del Gaggio di Luni grazie all'accordo che è stato raggiunto tra il club blucerchiato e il Luni Calcio. La società presieduta da Simona Dell'Amico infatti è entrata a far parte del progetto Next Generation Sampdoria.