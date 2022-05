LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 2-6 5-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo deve allungare il quarto set (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Quinto ace del #1 al mondo. 0-15 PALLA CORTA SENSAZIONALE DI Nadal! 5-3 Nole può portare il match al quinto, con tutto il Philippe-Chatrier contro… 40-15 Nole ottiene il punto in risposta di diritto. 40-0 ACCELERAZIONE IN CORSA INCREDIBILE DI Nadal DI DIRITTO 30-0 Servizio e diritto di Nadal. 15-0 Lunga la risposta di Nole. 5-2 Nole non molla e resta avanti: Nadal deve allungare il set. 40-30 Il maiorchino prova a riaprire il game. 40-15 Ottimo attacco di Djokovic in avanzamento. 30-15 Largo di poco il diagonale di Nadal. 15-15 Lungo il diritto in recupero del 21 volte campione Slam. 0-15 Errore in uscita dal servizio di Djokovic. 4-2 Game da manuale del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Quinto ace del #1 al mondo. 0-15 PALLA CORTA SENSAZIONALE DI! 5-3 Nole può portare il match al quinto, con tutto il Philippe-Chatrier contro… 40-15 Nole ottiene il punto in risposta di diritto. 40-0 ACCELERAZIONE IN CORSA INCREDIBILE DIDI DIRITTO 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Lunga la risposta di Nole. 5-2 Nole non molla e resta avanti:il set. 40-30 Il maiorchino prova a riaprire il game. 40-15 Ottimo attacco diin avanzamento. 30-15 Largo di poco il diagonale di. 15-15 Lungo il diritto in recupero del 21 volte campione Slam. 0-15 Errore in uscita dal servizio di. 4-2 Game da manuale del ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e conquista il secondo set! - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 1-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conquista un altro break nel 3º set -… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e conquista il secondo set! -… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo piazza il sorpasso nel 2º set grazie ai due bre… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Nadal 2-6 6-4 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Nadal #quarti… -