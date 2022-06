Le 8 migliori idee per il ponte del due giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, dopo due anni di stop per la pandemia, torna a celebrare la Festa della Repubblica senza restrizioni con la tradizionale Parata in via dei Fori Imperiali. Il due giugno, infatti, in occasione dell’anniversario dello storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la monarchia in favore della Repubbica, le Frecce Tricolore torneranno a colorare il cielo di verde, bianco e rosso. Ad aprire le cerimonie, con la deposizione della corona di alloro presso l’Altare della Patria, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio saranno parzialmente aperti i Giardini del Quirinale e Mattarella incontrerà categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Ma se il due giugno è una data importante da ricordare, per molti è anche l’occasione di prendere una meritata pausa da tutti ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, dopo due anni di stop per la pandemia, torna a celebrare la Festa della Repubblica senza restrizioni con la tradizionale Parata in via dei Fori Imperiali. Il due, infatti, in occasione dell’anniversario dello storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la monarchia in favore della Repubbica, le Frecce Tricolore torneranno a colorare il cielo di verde, bianco e rosso. Ad aprire le cerimonie, con la deposizione della corona di alloro presso l’Altare della Patria, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio saranno parzialmente aperti i Giardini del Quirinale e Mattarella incontrerà categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Ma se il dueè una data importante da ricordare, per molti è anche l’occasione di prendere una meritata pausa da tutti ...

