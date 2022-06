L'assessore Federico Scapecchi: "mettiamo a regime il principio dello sport per tutti" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto quanto c'è da sapere è su https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso - pubblico - concessione - uso - temporaneo - palestre - comunaliscolastiche - campi - 1 "Stiamo davvero mettendo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto quanto c'è da sapere è su https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso - pubblico - concessione - uso - temporaneo - palestre - comunaliscolastiche - campi - 1 "Stiamo davvero mettendo ...

fed_marchi : Divieti di #balneazione a #Sanremo: a ‘2 ciapetti con Federico’ ospite l’assessore Sara Tonegutti - … - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Blitz floreale: la comunità Lgbt consegna un mazzo di rose ad Allevi - MonzaToday: Tutti hanno riconosciuto la comunità Lg… - FratellidItalia : RT @dansinibaldi: Domani, domenica 29 maggio, parleremo di cultura e innovazione per il buon governo di Rieti con l'on.Federico Mollicone,… - Etrurianews : L’assessore Alberto Riglietti ha presentato le necessarie modifiche per accedere ai contributi regionali TARQUINIA… - lucrezia_ilaria : 'la soluzione alla mancanza di personale per la stagione estiva viene proposta da Federico Caner, assessore al turi… -