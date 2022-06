«L’aggressione con l’acido a Napoli? Sono stata io»: la confessione della zia di Elena e Federica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una ragazza di 22 anni, zia di Elena e Federica, si è costituita e ha confessato di aver aggredito le due ragazze di 24 e 17 anni con l’acido. Era già stata lungamente interrogata nel pomeriggio di ieri dalla squadra mobile di Napoli. Il Mattino scrive oggi che si chiama Francesca e il reato che la pubblica ministera Giulia D’Alessandro le contesta è quello di deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso. La pena prevista va da otto a quattordici anni di carcere. Tra l’8 e il 10 maggio l’automobile di Elena, una Smart, era stata incendiata in un episodio che potrebbe essere collegato ai fatti. Sul movente però per ora non c’è certezza. Il movente della faida Ieri infatti si era parlato di un litigio tra giovani ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una ragazza di 22 anni, zia di, si è costituita e ha confessato di aver aggredito le due ragazze di 24 e 17 anni con. Era giàlungamente interrogata nel pomeriggio di ieri dalla squadra mobile di. Il Mattino scrive oggi che si chiama Francesca e il reato che la pubblica ministera Giulia D’Alessandro le contesta è quello di deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso. La pena prevista va da otto a quattordici anni di carcere. Tra l’8 e il 10 maggio l’automobile di, una Smart, eraincendiata in un episodio che potrebbe essere collegato ai fatti. Sul movente però per ora non c’è certezza. Il moventefaida Ieri infatti si era parlato di un litigio tra giovani ...

Agenzia_Ansa : La polizia ha stretto il cerchio attorno a una donna, sospettata di essere una delle persone responsabili dell'aggr… - martaottaviani : Mini ?? 1/ iguardare ‘Il nemico alle porte’ per l’ennesima volta. Questa volta con sentimenti molti diversi. La… - fattoquotidiano : L’aggressione a Kiev giustificata dal rischio di attacco Nato. Proprio come fecero gli Usa dopo l’11 settembre e co… - infoitinterno : «L’aggressione con l’acido a Napoli? Sono stata io»: la confessione della zia di Elena e Federica - AHSiracusa : @Simona_Manzini @andreapurgatori @repubblica Per Andrea purgatorio ogni città ucraina distrutta di putin è un succe… -