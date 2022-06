La zia delle ragazze sfregiate con l’acido a Napoli ha confessato | “Sono stata io”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “io a lanciarecontro Elena e Federica. Quello che vi hanno raccontato è vero”, Queste le parole pronunciate dalla ziadue giovani che qualche giorno fastate vittime di un’aggressione mentre passeggiavano in Corso Amedeo di Savoia a. Le due sorellecon, lanciato da uno scooter e contenuto in una bottiglietta,ancora ricoverate in ospedale per valutare i danniustioni su diverse parti del corpo (anche sul viso) dopo quanto accaduto nel centro del capoluogo campano. Un gesto folle, dettato da una vendetta per dissidi familiari. Sorellecon acido a, la zia si costituisce e confessa La donna – che si è ...