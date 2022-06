La scommessa russa di Salvini vale 7 milioni di voti Parla Piepoli

(Di mercoledì 1 giugno 2022) A qualcuno il dubbio deve essere sorto: perché? Perché Matteocontinua ostinatamente a volerre con Mosca e a mugugnare contro armi e sanzioni quando il suo governo fa e dice il contrario? “Per la pace”, ringhia oggi lui in risposta alla pioggia di accuse sul presunto viaggio a Mosca – prima annunciato, poi rinnegato, adesso boh. Ma tra le ragioni ideali o ideologiche, a seconda dei punti di vista, ce n’è almeno una di opportunità? “Ce ne sono 7”. Nicola, decano dei sondaggisti italiani e presidente dell’omonimo istituto, ha la risposta in tasca. Lo dice e lo ripete, “set-te mi-lio-ni”. Sono gli elettori delusi che, assicura, si aggirano oggi in Italia in cerca di un partito pacifista. Di più, spiega a Formiche.net, “un partito della non-belligeranza”. Un bottino niente male. Utile, anzi ...

Advertising

ilmessaggero.it

Un upgrade importante per l'esercito di Zelensky, da aggiungere ai Neptune, che hanno abbattuto la nave ammiraglia della marinaMoskva.Usa inviano lanciamissili a lungo raggio all'Ucraina (ma non le munizioni): ladi Biden ...anche in futuro dare un contributo con il proprio lavoro per 'controbilanciare la propaganda'. ... Usa inviano lanciamissili a lungo raggio all'Ucraina (ma non le munizioni): la scommessa di Biden che può scat Ha detto che l'Occidente stava «conducendo una guerra per procura» contro la Russia che, ha avvertito, significherebbe «un'escalation inevitabile» APPROFONDIMENTI RUSSIA Conduttore tv russo minaccia l ...Il presidente americano Joe Biden è stato categorico: «L'Ucraina non avrà i missili a lungo raggio, in grado di colpire obiettivi in Russia». Una ...