La Lazio cerca un vice-Immobile: prova con Mertens, sul piatto un biennale (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Lazio cerca un vice-Immobile e prova con Mertens in scadenza di contratto con il Napoli, offrendo un biennale L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 1 giugno 2022) Launconin scadenza di contratto con il Napoli, offrendo unL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

andrea_ripamont : Lukaku, attaccante che cerca la profondità per natura, verrebbe esaltato al massimo da Inzaghi. Vedi Immobile alla… - Cirullino : @ken_parker67 @sgw52423572 @manulazio9311 @AlessioBuzzanca @spicciar @alebarbano @SSLazioOrg @JoeVasapollo… - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Muriqi spinge per restare al Mallorca, si cerca l’accordo tra con la Lazio - CastingNewsPro : Si cerca un uomo tra i 38 e i 45 anni per una serie TV che si gira a Roma #casting #provini #roma #lazio #fiction… - aangariswant : RT @radiosei: #Carnesecchi: la mossa della #Lazio ?????? -