Klose – Mondiali | il 1° giugno l’inizio della storia

(Di mercoledì 1 giugno 2022)del 2002 hanno regalato diverse sorprese. Ieri vi abbiamo raccontatopartita inaugurale tra Francia e Senegal con la vittoriasquadra africana contro i transalpini. Oggi, invece, il racconto di un giocatore che vent’anni fa ha realizzato la sua prima marcatura in un mondiale e da quel momento non si è più fermato. Si tratta di Miroslav. Il tedesco ha partecipato a 4 edizioni deirealizzando 16 gol e diventando il calciatore ad aver segnato più reti nellaCoppa del Mondo. La prima rete, anzi, le prime tre, arrivarono proprio vent’anni fa nella sfida vinta dai tedeschi per 8 a 0 contro l’Arabia ...

Advertising

PucciPedia : 1 Giugno 2002 I Sauditi lanciano lo Zico del deserto ma non basta ad evitare un sonoro 8-0 dalla Germania. Quel gio… - FaceCup65 : Loro sul Tetto del mondo per un piccolo titolo. La S.S.Lazio da Klose recordman di goal ai Mondiali,passando x Luli… -

Guerin Sportivo

... spiega il vantaggio di organizzare iogni due anni. Una ventina di minuti li dedica a un ... con Salah e: "In allenamento non tirava mai forte, la piazzava sempre bene". Alle spalle ...Dopo, non c'è stato più nessuno'. PEPI IN BUNDESLIGA - 'Ricardo Pepi, glielo augurok che ... BATTERE MESSI E RONALDO - 'Messi e Ronaldo sono ancora al di sopra di Lewandowski come icone. ... Klose e l'esordio Mondiale con la Germania: che tripletta all'Arabia!