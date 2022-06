Kiev | chi è Lyudmila Denisova e perché è stata licenziata la commissaria ai diritti umani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 giugno 2022), chi è: laaisollevata dal suo incarico. Molto criticata dal Parlamento ucraino per i suoi report sui crimini di guerra dichiarati inverosimili., chi èè nata ad Arkhangelsk, in Russia, il 6 luglio 1960. Si è laureata in legge nel 1995. Tuttavia il suo primo impiego è stato come insegnante, poi nel tribunale provinciale di Akhangelsk prima di trasferirsi in Ucraina nel 1989. Qui diventa assistente legale per il Comitato Provinciale Crimeano d’Ucraina. Nel 1998ha scelto di intraprendere la carriera politica e il suo primo importante incarico è stato come Ministra ...