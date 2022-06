Invio di armi in Ucraina e sicurezza alimentare: il Question Time alla Camera col ministro Di Maio. La diretta (Di mercoledì 1 giugno 2022) A partire dalle 15 è in programma il Question Time alla Camera, con le interrogazioni a risposta immediata rivolte al ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, al ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e al ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) A partire dalle 15 è in programma il, con le interrogazioni a risposta immediata rivolte alper la Transizione digitale, Vittorio Colao, aldella Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aldegli Esteri, Luigi Die alper la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

