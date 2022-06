Il Tottenham continua a mettere gli occhi sulla Serie A per il mercato: un altro calciatore della Juventus nel mirino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tottenham Serie A – Il Tottenham ha iniziato a mettere gli occhi sulla Serie A, l’estate scorsa con gli acquisti di Romero e Gollini dall’Atalanta. Poi a novembre cambio tecnico in panchina: arriva Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, che aveva vinto lo Scudetto l’anno precedente a Milano. Nel mercato di gennaio, invece, gli Spurs hanno prelevato dalla Juventus, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. I due hanno dato una grossa mano al Tottenham fino ad arrivare alla qualificazione per la prossima Champions League. La stagione 2021/2022 è appena terminata ma già è tempo di pianificare il futuro, considerando anche l’inizio anticipato dei campionati in vista del Mondiale. Stando a quanto riportato da ‘Football ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)A – Ilha iniziato agliA, l’estate scorsa con gli acquisti di Romero e Gollini dall’Atalanta. Poi a novembre cambio tecnico in panchina: arriva Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, che aveva vinto lo Scudetto l’anno precedente a Milano. Neldi gennaio, invece, gli Spurs hanno prelevato dalla, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. I due hanno dato una grossa mano alfino ad arrivare alla qualificazione per la prossima Champions League. La stagione 2021/2022 è appena terminata ma già è tempo di pianificare il futuro, considerando anche l’inizio anticipato dei campionati in vista del Mondiale. Stando a quanto riportato da ‘Football ...

Advertising

Marcell78225090 : RT @storiainter: Ivan Perisic lascia l'Inter. L'addio del croato è davvero ad un passo, il Tottenham è vicinissimo e lui, tramite il suo pr… - storiainter : Ivan Perisic lascia l'Inter. L'addio del croato è davvero ad un passo, il Tottenham è vicinissimo e lui, tramite il… - RubertiSimone : Piccolo thread Conte vs Allegri Visto che jdtwitter continua ad esaltare andonio. All arrivo di Conte al Tottenham… - Akroma941 : @fdr985___ @spicciar Comunque continua a non essere quello che c'è scritto nel thread, ma tranquillo continua ad ap… - kekko_molise87 : @cristinho15 @JFCmarco Nessuno parte con trofei vinti. C'è chi però comincia a vincere molto presto e poi continua… -