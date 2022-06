Frasi 2 giugno 2022 | messaggi | immagini animate e video per gli auguri di Buona Festa della Repubblica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 giugno 2022)a tutti gli italiani! Oggi, giovedì 2, si celebra una ricorrenza importante, uno dei simboli patri italiani. Il cerimonialemanizione organizzata nella Capitale comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’AltarePatria, poi una parata militare lungo la via dei Fori Imperiali. Intanto, noi del CorriereCittà abbiamo stilato un elenco con i, lee leda inviare il 2su WhatsApp e su tutti gli altri social per sentirci vicini in un giorno così importante per il nostro Paese. Leda inviare per la ...