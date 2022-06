E’ il protagonista in Jurassic Park | a distanza di anni farete fatica a riconoscere l’attore

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ ilinma adiè completamente diverso: eccolo oggi! Classe 1947, Sam Neill è un attore neozelandese conosciuto in tutto il mondo per il suo talento, talento che l’ha portato a recitare in così tanti film portando in scena così tanti personaggi diversi che sarebbe difficile citarli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.