Chiellini, Espn: “In settimana la firma con il Los Angeles FC” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorgio Chiellini ha definitivamente deciso il proprio futuro. Secondo quanto riporta Espn, infatti, il centrale difensivo ha sciolto le ultime riserve, accettando di aggregarsi ai Los Angeles FC, squadra allenata dall’ex nazionale Usa ed ex Hannover Steve Cherundolo e che attualmente è in testa alla Western Conference con 29 punti dopo 14 partite. Un’esperienza per poter continuare almeno un altro anno a giocare a calcio, in un campionato certamente meno competitivo ma anche meno “stressante” di quello italiano. Chiellini lascia quindi la Juventus dopo 17 anni; la firma con la nuova squadra dovrebbe arrivare già in settimana, dopo la Finalissima tra Italia e Argentina, che sarà anche la sua ultima apparizione in Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorgioha definitivamente deciso il proprio futuro. Secondo quanto riporta, infatti, il centrale difensivo ha sciolto le ultime riserve, accettando di aggregarsi ai LosFC, squadra allenata dall’ex nazionale Usa ed ex Hannover Steve Cherundolo e che attualmente è in testa alla Western Conference con 29 punti dopo 14 partite. Un’esperienza per poter continuare almeno un altro anno a giocare a calcio, in un campionato certamente meno competitivo ma anche meno “stressante” di quello italiano.lascia quindi la Juventus dopo 17 anni; lacon la nuova squadra dovrebbe arrivare già in, dopo la Finalissima tra Italia e Argentina, che sarà anche la sua ultima apparizione in Nazionale. SportFace.

