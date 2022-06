Calciomercato Inter – Le tappe del riavvicinamento con Lukaku | VIDEO

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Romelu, attaccante del Chelsea, è un obiettivo didell'. Ad un anno di distanza dalla sua partenza per Londra. Ecco come si sono riavvicinati i nerazzurri e il colosso belga neldella redazione di 'GazzettaTV'

Gazzetta_it : #Inter, i prestiti valgono fino a 90 milioni: così le uscite possono dar vita al mercato - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - Gazzetta_it : La Roma non rilancia. Inter sicura, #Mkhitaryan si è promesso - internewsit : Mkhitaryan all'Inter, chance più che concreta: da Roma no svolta - Sky - - bracraw : RT @calciomercatoit: ???? Il giornalista Marcello #Chirico ha annunciato: “#Perisic e la #Juve sono sempre più vicini” -

... le statistiche ci mostrano una squadra, quella bianconera, lontana non solo da Milan,e Napoli, ma anche da tante altre squadre . E quindi pensare che Milan,e Napoli non siano superiori ...Le cifre su cui si lavora sono elevate, visti i 15 milioni lordi all'anno che guadagna il belga, ma l'potrebbe usufruire del decreto crescita riuscendo a chiudere il colpo entro il 30 giugno. ... Oltre Bernardeschi, Inter a 2000 per il vice Gosens: Parisi o Cambiaso Il confronto Uno dei possibili colpi potrebbe essere Matteo Politano che il Napoli potrebbe mettere sul mercato. Il tecnico calabrese stima molto l'esterno ex Inter e Sassuolo. Inoltre non è da escludere l'idea ...La Salernitana, dopo la miracolosa salvezza ottenuta nel rush finale di campionato, si prepara a mettere a segno nuovi colpi nella prossima finestra di calciomercato ... in questa stagione e rientrerà ...