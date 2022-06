Bianchi agli studenti: “Siamo stati più forti del virus. Godetevi la scuola e divertitevi insieme” (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Sono stato un bambino triste e noioso. Ho fatto le scuole medie, poi due anni di liceo scientifico così, poi il terzo anno hanno bocciato quasi tutte le classi e hanno fatto una classe mista, e il mondo è cambiato e mi sono divertito come un pazzo. Al terzo, quarto, quinto liceo ci Siamo divertiti da matti. Godetevi la scuola ragazzi!". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Sono stato un bambino triste e noioso. Ho fatto le scuole medie, poi due anni di liceo scientifico così, poi il terzo anno hanno bocciato quasi tutte le classi e hanno fatto una classe mista, e il mondo è cambiato e mi sono divertito come un pazzo. Al terzo, quarto, quinto liceo cidivertiti da matti.laragazzi!". L'articolo .

Advertising

_Arruffata : RT @MastriTina: Pierce Brosnan, l'agente 007 e la modella Keely Shaye invecchiano insieme. Alcuni chili in più e capelli bianchi. L'amore… - orizzontescuola : Bianchi agli studenti: “Siamo stati più forti del virus. Godetevi la scuola e divertitevi insieme” - Sir_Bianchi : @PuoiFidarti @gcorda76 @segnali_fumo @Marco_17_17_17 E dice pure di studiare agli altri, io boh - iopunto67 : RT @BindiTony: @angyco888 @iopunto67 muore un pensionato, muore un coglione con me che ho versato il 44% dello stipendio per prendere una p… - BindiTony : @angyco888 @iopunto67 muore un pensionato, muore un coglione con me che ho versato il 44% dello stipendio per prend… -