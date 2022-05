Uomini e Donne, dopo la scelta Luca e Soraia stanno ancora insieme? (Di martedì 31 maggio 2022) Nel penultimo appuntamento di Uomini e Donne di questa lunga stagione, si è tenuta la scelta di Luca Salatino. dopo un periodo di incertezze, ecco che il tronista ha chiarito i suoi sentimenti e si è dichiarato alla donna del suo cuore. Il discorso che ha fatto il ragazzo alla sua scelta è stato a dir poco emozionante. Quello che però ha spiazzato i fan di U&D è stato ciò che è avvenuto tempo dopo l'uscita di scena dei due. Dei rumors hanno gridato alla rottura dicendo che i due sono durati talmente poco perché sarebbe già finita! A dire come stanno le cose ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. A Uomini e Donne il discorso di Luca a Lilli e Soraia Luca Salatino ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 31 maggio 2022) Nel penultimo appuntamento didi questa lunga stagione, si è tenuta ladiSalatino.un periodo di incertezze, ecco che il tronista ha chiarito i suoi sentimenti e si è dichiarato alla donna del suo cuore. Il discorso che ha fatto il ragazzo alla suaè stato a dir poco emozionante. Quello che però ha spiazzato i fan di U&D è stato ciò che è avvenuto tempol'uscita di scena dei due. Dei rumors hanno gridato alla rottura dicendo che i due sono durati talmente poco perché sarebbe già finita! A dire comele cose ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. Ail discorso dia Lilli eSalatino ha ...

