Una scuola di Sant’Angelo dei Lombardi premiata nella finale interregionale di Skills for the Future 2022

Sant'Angelo dei Lombardi (Av) – Due app, una per insegnare ai più piccoli i corretti comportamenti alimentari e un'altra per monitorare la conservazione del cibo, ed uno spray lucidante ricavato dallo scarto del pomodoro. Queste le tre idee imprenditoriali che propongono soluzione per le sfide e innovazione del sistema agro-alimentare Europeo, e che si sono aggiudicate la finale interregionale dell'edizione 2022 di Skills for the Future. Sotto il patrocinio di EIT e EIT Food e in collaborazione con JA Italia, Skills for the Future nasce per fornire le capacità e competenze imprenditoriali ma anche capacità trasversali a studenti delle scuole secondarie superiori (16 -18 anni di età).

