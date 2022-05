Ucraina: Isw, 'improbabile che Russia ottenga successo decisivo a Slavyansk' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno continuato ad occupare gradualmente aree di Severodonetsk, ma non hanno ancora completamente circondato la città". Lo afferma un rapporto dell'American Institute for War Studies (ISW), secondo cui l'esercito russo si è anche concentrato sul raggruppamento vicino a Izyum per riprendere l'offensiva su Slavyansk e Barvinkove. Secondo gli analisti, i russi hanno effettuato solo attacchi minori e senza successo. Le truppe russe stanno gradualmente avanzando su Slavyansk e attaccheranno la città nelle prossime settimane, "ma è improbabile che ottengano un successo decisivo", afferma il rapporto. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno continuato ad occupare gradualmente aree di Severodonetsk, ma non hanno ancora completamente circondato la città". Lo afferma un rapporto dell'American Institute for War Studies (ISW), secondo cui l'esercito russo si è anche concentrato sul raggruppamento vicino a Izyum per riprendere l'offensiva sue Barvinkove. Secondo gli analisti, i russi hanno effettuato solo attacchi minori e senza. Le truppe russe stanno gradualmente avanzando sue attaccheranno la città nelle prossime settimane, "ma ècheno un", afferma il rapporto.

