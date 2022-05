(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo non è quello di bloccare il flusso dele del gas russo in Europa, ma del flusso di denaro europeo in Russia”, riassume l’economista russo che nel 2013 ha lasciato il suo Paese per trasferirsi in Francia, Sergei, in una intervista all’Adnkronos, a margine del Festival internazionale dell’economica di Torino, dove è intervenuto oggi, sottolineando l’opportunità di introdurre unal prezzo dele del gas. Ilalle importazioni del 90 per cento delrusso varato da poche ore dall’Unione europea “è un, senza il quale Putin sarebbe stato molto contento”. “Fino a ieri i mercati credevano che ci sarebbe stato un altro veto da parte di Viktor Orban”, precisa l’economista. “La ...

Da quando è cominciata la guerra di, mi sono trovato a usare molto più spesso di prima la ... economisti come Sergei, per esempio, che da Sciences Po guida il dibattito sulle sanzioni ...Parole che suonano come una sentenza, perché a pronunciarle è l'economista Sergei, una ... Guerra in, Mosca simula attacchi con missili nucleari Kirill, il patriarca miliardario tra ... Ucraina, Guriev: "Bando a petrolio primo passo, poi tetto a prezzi" Anche gli indiani o i cinesi pagheranno meno per il gas. Se il prezzo in Europa è più basso, la Cina sarà in grado di dettare un prezzo più basso per quello che acquista”, aggiunge Guriev.Da quando è cominciata la guerra di Ucraina, mi sono trovato a usare molto più spesso di prima la parola “Occidente”: d’accordo, è una sintesi imperfetta, che evoca momenti bui di “noi contro loro” di ...