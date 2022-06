Tre scenari possibili per la conclusione del conflitto fra Russia e Ucraina

Leggi su api.follow

(Di martedì 31 maggio 2022) Proponiamo l’analisi delfracondotta da Andrey Kortunov, direttore del Consiglio Russo per gli Affari Internazionali (RSMD), il think thank di Mosca che comprende accademici, politici e diplomatici. La sua esposizione, che esamina treesiti della guerra e le loro eventuali conseguenze per il mondo, non include però loo di una vittoria russa. L’attuale confronto militare franon può ovviamente definirsi come un normaleetnico: quelli che per etnia sono ucraini e russi combattono su tutti e due i lati del fronte. Il nazionalismo radicale non è l’unica e nemmeno la principale forza propulsiva della tenace resistenza, anche se a Mosca talvolta lo si crede. ...