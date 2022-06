Svastiche sulla lapide di Alfredino Rampi | il bimbo morto nel pozzo a Vermicino

(Di martedì 31 maggio 2022) È stata profanata la tomba di, ildi sei anni che morì cadendo in un, nel comune di Frascati, il 13 giugno 1981. Undicisono state rinvenute al cimitero del Verano di Roma,deldopo una lunga agonia in unartesiano. Dopo quasi tre giorni di fallimentari tentativi di salvataggio, infatti, Alfredo morì a una profondità di circa 60 metri. Vi raccomandiamo..., il bambino che morì nele il destino crudele del fratello 41 anni fa moriva...

repubblica : Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano di Roma: 11 svastiche sulla lapide - fattoquotidiano : Roma, profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano: sulla lapide 11 svastiche e ingiurie scritte con un pennarel… - Agenzia_Ansa : Profanata la tomba di Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide #ANSA - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: Roma, profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano: sulla lapide 11 svastiche e ingiurie scritte con un pennarello… - OttaviDeborah : RT @Bianconera67: Inutile dire che fine devono fare sti vigliacchi. -

... la conduttrice che ha umiliato il bambino in diretta: scuse e origini non coprono la figuraccia Alfredino Rampi, profanata la tomba:lapide del bimbo morto nel pozzo di Vermicino L'...Scoglitti - Una svastica accompagnata dalla scritta 'viva Hitler' e da 'LGBT di m...a'panchina arcobaleno che l'associazione Arcigay Ragusa aveva installato a Scoglitti a maggio del 2021, dopo una serie di aggressioni omofobe avvenute nella frazione marinara vittoriese. 'Hanno ...I vandali hanno colpito la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne ma anche muri, pavimenti e porte della biblioteca e sala civica comunale, che sono anche l’ingresso della ...La lapide di Alfredino Rampi al cimitero del Verano è stata rimossa per tentare di cancellare le undici svastiche e gli insulti disegnati da un vandalo ...