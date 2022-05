"Sul web il segreto è l'efficacia" (Di martedì 31 maggio 2022) Si progettano sedie, tavoli, lampade, stoviglie, manufatti tangibili. Ma c'è anche un design digitale e immateriale, dell'informazione e comunicazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Si progettano sedie, tavoli, lampade, stoviglie, manufatti tangibili. Ma c'è anche un design digitale e immateriale, dell'informazione e comunicazione

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Mi ha colpito molto questa manifestazione di affetto, nata sul web nei giorni scorsi del tutto spontaneamente e cre… - joevinegar : RT @cicap: Chiedere le fonti è un esercizio di libertà. Non lasciarti soggiogare dalla mole di informazioni false che girano sul web. Aiuta… - GaetanoBresci9 : RT @cicap: Chiedere le fonti è un esercizio di libertà. Non lasciarti soggiogare dalla mole di informazioni false che girano sul web. Aiuta… - WillAmateurish : RT @cicap: Chiedere le fonti è un esercizio di libertà. Non lasciarti soggiogare dalla mole di informazioni false che girano sul web. Aiuta… - cicap : Chiedere le fonti è un esercizio di libertà. Non lasciarti soggiogare dalla mole di informazioni false che girano s… -