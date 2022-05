“Se ci sta almeno un anno, lo porto in spalla io”, la battuta di Beppe Sala sul viaggio di Salvini in Russia | VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Il viaggio di Matteo Salvini in Russia sta diventando una rappresentazione del teatro dell’assurdo. Prima i rumors trapelati proprio dalla Lega, poi le interviste in pompa magna del nuovo “consigliere-spin doctor” Antonio Capuano, infine quello che sembra – almeno per il momento – un passo indietro dopo anche anche dal partito si sono sollevati cori di disapprovazione per questo tentativo di azione individuale. Per ora, il ritorno – questa volta senza mostrarsi con la maglietta di Putin – del segretario del Carroccio a Mosca è lontano dal divenire realtà. E anche Beppe Sala ha voluto liquidare la questione con una battuta. Beppe Sala liquida il viaggio di Salvini in Russia con una ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Ildi Matteoinsta diventando una rappresentazione del teatro dell’assurdo. Prima i rumors trapelati proprio dalla Lega, poi le interviste in pompa magna del nuovo “consigliere-spin doctor” Antonio Capuano, infine quello che sembra –per il momento – un passo indietro dopo anche anche dal partito si sono sollevati cori di disapprovazione per questo tentativo di azione individuale. Per ora, il ritorno – questa volta senza mostrarsi con la maglietta di Putin – del segretario del Carroccio a Mosca è lontano dal divenire realtà. E ancheha voluto liquidare la questione con unaliquida ildiincon una ...

Pubblicità

PaoloPaolofcb : @Marco79629485 Domanda da tremila punti Marco condidera almeno come giornalista lo conosco da molto e seppur molto… - neXtquotidiano : “Se ci sta almeno un anno, lo porto in spalla io”, la battuta di Beppe #Sala sul viaggio di #Salvini in #Russia | V… - bluestenyeyes : Salviamo la cristalleria Italia dall'elefante #Salvini. - Max_883 : @ssimon1900 @CorSport @OfficialSSLazio Perché almeno togliamo ogni dubbio su chi ci marcia. Lulic non è uno qualsi… - saintone79 : RT @Piagola246: @Anto74745879 @saintone79 @SimoPillon @mauro_araldi L'aborto non può essere contraccettivo, avete una fissazione per sta fr… -