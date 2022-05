Roma falsi referti di screening oncologici per fare carriera nella Asl: una dirigente medico ai domiciliari (Di martedì 31 maggio 2022) falsi referti di screening oncologici . È quanto ha scoperto il Nas Carabinieri di Roma che, coadiuvato dai militari dell'Arma Territoriale, su disposizione dall'autorità giudiziaria di Velletri, ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022)di. È quanto ha scoperto il Nas Carabinieri diche, coadiuvato dai militari dell'Arma Territoriale, su disposizione dall'autorità giudiziaria di Velletri, ...

Pubblicità

CorriereUmbria : Roma, falsi referti di screening oncologici: arrestata dirigente Asl #roma #paptest #falsireferti… - leggoit : #roma falsi referti di screening oncologici per fare carriera nella Asl: una dirigente medico ai domiciliari - amendola_luigi : RT @ilmessaggeroit: Roma, falsi referti di ##screening oncologici per fare carriera nella Asl: una dirigente medico ai domiciliari https://… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Roma, falsi referti di ##screening oncologici per fare carriera nella Asl: una dirigente medico ai domiciliari https://… - LaRagione_eu : #Roma, i carabinieri hanno scoperto un sistema di falsi #screening oncologici a beneficio di ignari pazienti, orche… -