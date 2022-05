Roland Garros 2022: orari 31 maggio, ordine di gioco, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di martedì 31 maggio 2022) Iniziata la seconda settimana del Roland Garros 2022, e quest’oggi iniziano i quarti di finale dei tornei di singolare. Come da tradizione, il programma si sposta esclusivamente sul Philippe-Chatrier, per conoscere così i primi semifinalisti del torneo. Il primo match sarà quello di Martina Trevisan, che ha raggiunto per la seconda volta in tre anni un piazzamento tra le migliori otto dello Slam su terra. La tennista toscana se la vedrà con la canadese Leylah Annie Fernandez, finalista degli ultimi US Open e numero 17 del tabellone, per poi essere seguito dalla sfida a tinte statunitensi tra Sloane Stephens e Cori Gauff. Seconda parte della sessione è dedicata il torneo maschile; in primis la replica della finale di Madrid tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, per poi essere seguita, in sessione serale, dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Iniziata la seconda settimana del, e quest’oggi iniziano i quarti di finale dei tornei di singolare. Come da tradizione, ilsi sposta esclusivamente sul Philippe-Chatrier, per conoscere così i primi semifinalisti del torneo. Il primo match sarà quello di Martina Trevisan, che ha raggiunto per la seconda volta in tre anni un piazzamento tra le migliori otto dello Slam su terra. La tennista toscana se la vedrà con la canadese Leylah Annie Fernandez, finalista degli ultimi US Open e numero 17 del tabellone, per poi essere seguito dalla sfida a tinte statunitensi tra Sloane Stephens e Cori Gauff. Seconda parte della sessione è dedicata il torneo maschile; in primis la replica della finale di Madrid tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, per poi essere seguita, in sessione serale, dalla ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - solounastella : RT @infoitsport: Roland Garros - Jannik Sinner: 'L'infortunio non mi ferma. Disposto a tutto per arrivare in alto' - infoitsport : Roland Garros, finisce di schianto il sogno di Sinner. Ancora una volta costretto al ritiro -