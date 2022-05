Portomaggiore (Ferrara), bimbo cade in una vasca biologica: grave (Di martedì 31 maggio 2022) commenta Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale di Cona e le sue condizioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) commenta Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una, in provincia di. Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale di Cona e le sue condizioni ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Il bimbo di un anno e mezzo caduto in una vasca biologica a Portomaggiore (Ferrara) - TgrRai : Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Le sue condizioni so… - Carlino_Ferrara : Bambino di un anno e mezzo cade in una vasca biologica a Portomaggiore: è gravissimo - MediasetTgcom24 : Portomaggiore (Ferrara), bimbo cade in una vasca biologica: grave #ferrara #portomaggiore - simcopter : RT @rtl1025: ?? Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a #Portomaggiore, a #Ferrara. E' successo nel… -