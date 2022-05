Paolo Sorrentino, dall’addio a Netflix all’invito a non “disunirsi” (Di martedì 31 maggio 2022) Ci ha regalato nel corso degli ultimi mesi la sua opera più intima, a vent’anni dal suo esordio: parliamo ovviamente di Paolo Sorrentino. Il regista partenopeo compie oggi 52 anni e con È stata la mano di Dio ha segnato uno storico spartiacque nella sua vita. Ad oggi, Paolo Sorrentino è considerato uno dei nomi italiani contemporanei più importanti del cinema. Di recente, ha inoltre presenziato al 75° Festival di Cannes in occasione di un incontro per discutere del futuro del grande schermo, al fianco di personalità come Guillermo del Toro e Christian Mungiu. Ed è qui che, pur non rinnegandola, ha annunciato di fatto la fine della sua collaborazione con Netflix. Credits: Ansa“Ho fatto esperienza di diversi supporti, ho fatto film per il cinema e per la televisione, ma alla fine la cosa che preferisco è ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022) Ci ha regalato nel corso degli ultimi mesi la sua opera più intima, a vent’anni dal suo esordio: parliamo ovviamente di. Il regista partenopeo compie oggi 52 anni e con È stata la mano di Dio ha segnato uno storico spartiacque nella sua vita. Ad oggi,è considerato uno dei nomi italiani contemporanei più importanti del cinema. Di recente, ha inoltre presenziato al 75° Festival di Cannes in occasione di un incontro per discutere del futuro del grande schermo, al fianco di personalità come Guillermo del Toro e Christian Mungiu. Ed è qui che, pur non rinnegandola, ha annunciato di fatto la fine della sua collaborazione con. Credits: Ansa“Ho fatto esperienza di diversi supporti, ho fatto film per il cinema e per la televisione, ma alla fine la cosa che preferisco è ...

Pubblicità

DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - maartjejan : RT @fraurolo121: 'L'amore è l'insostituibilità' #PaoloSorrentino #31maggio 1970 #BOTD 'Quando la notte ti acchiappa veramente, venirne fuor… - mao59 : 31 Maggio buon compleanno al regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Sorrentino ????????? “Se cominci a dare un senso… - MinervaArmata : RT @fraurolo121: 'L'amore è l'insostituibilità' #PaoloSorrentino #31maggio 1970 #BOTD 'Quando la notte ti acchiappa veramente, venirne fuor… - meamwayne : #HappyBirthday Paolo Sorrentino -