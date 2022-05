Neonato muore avvelenato in ospedale. E accusano un’infermiera (Di martedì 31 maggio 2022) È stata sospesa dal lavoro e arrestata, un’infermiera sospettata di aver avvelenato un Neonato all’ospedale pediatrico. Un Neonato sarebbe morto avvelenato all’interno di un ospedale a Birmingham nel Regno Unito. I sospetti sono stati rivolti ad un’infermiera di 27 anni, accusata di aver somministrato volontariamente del veleno al piccolo per ucciderlo. Per questo motivo l’infermiera L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 31 maggio 2022) È stata sospesa dal lavoro e arrestata,sospettata di averunall’pediatrico. Unsarebbe mortoall’interno di una Birmingham nel Regno Unito. I sospetti sono stati rivolti addi 27 anni, accusata di aver somministrato volontariamente del veleno al piccolo per ucciderlo. Per questo motivo l’infermiera L'articolo proviene da Leggilo.org.

