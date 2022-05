Milan, firme in arrivo: poi tocca a Maldini - Sport - quotidiano.net (Di martedì 31 maggio 2022) Paolo Maldini attende istruzioni dalla nuova proprietà del club: l'incontro con Gerry Cardinale, nel tondo, potrebbe avvenire già domani o giovedì di Ilaria Checchi Quella appena iniziata potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Paoloattende istruzioni dalla nuova proprietà del club: l'incontro con Gerry Cardinale, nel tondo, potrebbe avvenire già domani o giovedì di Ilaria Checchi Quella appena iniziata potrebbe ...

Pubblicità

capuanogio : Gerry #Cardinale era in piazza Duomo domenica scorsa a festeggiare con i tifosi lo scudetto del #Milan appena conqu… - SkySport : Milan-RedBird Capital, ci siamo: le firme la prossima settimana, poi il closing #SkySport #Milan #RedBird - AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - lakakadonkey : RT @theMilanZone_: ?? @NicoSchira: “Attendiamo solo visite mediche e firme per #Origi. Il #Milan è molto avanti anche sul fronte Renato #San… - LukeFenek : RT @theMilanZone_: ?? @NicoSchira: “Attendiamo solo visite mediche e firme per #Origi. Il #Milan è molto avanti anche sul fronte Renato #San… -