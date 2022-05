Messaggero: per il rinnovo di Sarri manca solo la firma, nel contratto non ci saranno clausole (Di martedì 31 maggio 2022) Il famigerato contratto di rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio è pronto, mancano solo le firme, scrive Il Messaggero, che specifica che nel prolungamento non ci sarà alcuna clausola. Il presidente Lotito è pronto ad accontentare il suo tecnico sul mercato. “Voglia di proseguire insieme, accordo totale e scambio di mail. Gli ingredienti per il prolungamento di Sarri fino al 2025 ci sono tutti, manca solo la firma. La Lazio resterà ancora nelle mani del Comandante e ora è scampato pure il pericolo clausola. A proposito, nel nuovo contratto non dovrebbero essercene. Le due parti negli ultimi giorni si sono confrontate proprio su questo dettaglio. Necessario essere in totale armonia, senza pensare a vie ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il famigeratodidi Mauriziocon la Lazio è pronto,nole firme, scrive Il, che specifica che nel prolungamento non ci sarà alcuna clausola. Il presidente Lotito è pronto ad accontentare il suo tecnico sul mercato. “Voglia di proseguire insieme, accordo totale e scambio di mail. Gli ingredienti per il prolungamento difino al 2025 ci sono tutti,la. La Lazio resterà ancora nelle mani del Comandante e ora è scampato pure il pericolo clausola. A proposito, nel nuovonon dovrebbero essercene. Le due parti negli ultimi giorni si sono confrontate proprio su questo dettaglio. Necessario essere in totale armonia, senza pensare a vie ...

