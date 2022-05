Il Trofeo Shalom si tinge di rosa | presentata la seconda edizione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPietrelcina (Bn) – Nella splendida cornice pietrelcinese, a due passi dalle dimore del Santo delle stimmate, presso il Botica American Bar di Emilio Simonetta si è svolta la presentazione d’apertura del secondoWomen’s Soccer Toner Italia Cup che si terrà dal 2 al 4 giugno presso l’impianto sportivo di Pietrelcina, “Lino Mastronardi“. Saranno quattro le squadre impegnate per aggiudicarsi il torneo che la scorsaha visto trionfare la Rappresentativa italiana under 20 della Lega Nazionale Dilettanti. Indipendent, Salernitana 1919, Caserta Calcio femminile e Star Games Benevento daranno “Un calcio contro la violenza sulle donne” ponendo al centro dell’attenzione questo slogan scelto per accompagnare l’intera manifestazione dal patron e presidente dell’associazione sportiva dilettantistica ...